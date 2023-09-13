Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в ВС РФ в период мобилизации

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в российской армии ограниченно годным в период мобилизации и военного положения и в военное время.

Фото: t.me/newsfrol

Согласно документу, подписанному Шойгу, в список вошли ВИЧ, гепатит В и С, сахарный диабет I типа, а также бронхиальная астма средней степени тяжести.

Также в армию не призовут со всеми формами активного туберкулёза, эпилепсией с частотой припадков менее пяти раз в год, инсультами и их последствиями.

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