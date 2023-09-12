Европейский Союз не снял санкции с сооснователя компании "Яндекс" Аркадия Воложа.
Ранее Волож просил, чтобы ЕС исключил его санкционных списков. Также он стал именовать себя: "родившимся в Казахстане израильским предпринимателем". Плюс ко всему он поспешил объявить, что "категорически против варварского вторжения России на Украину".
Рестрикции ЕС против Воложа будут действовать ещё как минимум 6 месяцев, сообщает Bloomberg, отменять их не будут.
Метания Воложа по миру прокомментировал сегодня на полях ВЭФ Владимир Путин.
"Ну он живёт в Израиле, вот и вынужден сделать заявления, дай Бог ему здоровья, нас это не задевает", — отметил глава государства.
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