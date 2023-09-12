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В Госдуме обсуждается инициатива о ежегодной дополнительной пенсии к дню рождения

1:15
Общество

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от ЛДПР, представил законопроект, предлагающий внести изменения в пенсионную систему и предоставить россиянам дополнительную выплату в 13-й раз в году, ко дню рождения каждого гражданина. Предложение было представлено в нижней палате парламента.

В Госдуме обсуждается инициатива о ежегодной дополнительной пенсии к дню рождения
Фото: openverse

Согласно содержанию законопроекта, размер дополнительной пенсии будет соответствовать обычной пенсии, которую получают российские пенсионеры. По словам инициатора идеи, этот дополнительный годовой финансовый пособ будет доступен для всех категорий пенсионеров.

Представители Госдумы считают, что для многих пенсионеров одним из важных событий в жизни является день рождения, но из-за финансовых ограничений он часто перестает быть настоящим праздником. Депутаты подчеркивают, что возможность организовать праздничный стол, провести приятное мероприятие или даже сделать себе подарок становятся проблемой для многих граждан, учитывая их ограниченные бюджеты.

Экономисты отмечают, что такой подход к дополнительной пенсии считается более справедливым, учитывая различия в размерах пенсий между разными категориями граждан.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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