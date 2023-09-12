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Россиян предупредили о приближающейся трехдневной магнитной буре

1:43
Общество

По прогнозам метеорологов, завтра, 13 сентября, на нас ждет сильная магнитная буря, которая продлится три дня и окажет влияние на людей и электроприборы. Об этом сообщает Пермский политехнический университет.

Россиян предупредили о приближающейся трехдневной магнитной буре
Фото: openverse

Ученые из Пермского университета также пояснили, как возникают магнитные бури и какое воздействие они оказывают на человека и электронику.

"Человек, как и вся материя, состоит из атомов. Во время магнитных бурь свободные электроны в атомах начинают двигаться в направлении усиленного магнитного поля Земли. Из-за этого метеозависимые люди могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль", — рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского политеха Эргаш Нуруллаев.

Ученый также объяснил, что в организме человека существует собственное магнитное поле благодаря наличию ферромагнитных частиц, таких как железо, которые магнитизируются сильнее других.

Однако магнитные бури оказывают большее воздействие на работу различных устройств и приборов. Они могут вызвать сбои в системах радиолокации, заблокировать работу спутников и даже выбросить их с орбиты.

Полностью защититься от воздействия магнитных бурь человек не может. Поэтому тем, кто чувствителен к погодным изменениям, стоит быть осторожными и следить за прогнозами от метеорологов. Во время магнитных бурь рекомендуется отключать устройства от питания или использовать ферромагнитные экраны в качестве средства защиты.

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Что происходит с человеком во время магнитной бури?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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