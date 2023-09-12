Народный артист России Сергей Соколов скончался на 69-м году жизни

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Российский и советский музыкант, народный артист России, Сергей Соколов скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил заместитель начальника Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Михаил Марушевский.

Фото: ВКонтакте

Соколов был хормейстером ансамбля с 1992-го года, а затем главным хормейстером (с 2018-го года). В некрологе говорится, что артист ушёл из жизни сегодня ночью. Ему было 68 лет.

Прощание с музыкантом состоится 13 сентября на Федеральном военном мемориале Пантеон защитников Отечества Минобороны РФ. Причина смерти Соколова не называется.

Ранее сообщалось о смерти в Москве известного пластического хирурга Отари Гогиберидзе.

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