Росавиация оставит объявления на английском языке на внутренних рейсах

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Федеральное агентство воздушного транспорта не собирается запрещать информационные объявления на английском языке на внутренних рейсах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Openverse

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. По его мнению, в аэропортах также излишне дублируются сообщения на английском, что создает дополнительный шум как звуковой, так и визуальный. При рассмотрении данного вопроса также важно учитывать международную обстановку, добавил он.

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Английский в аэропорту / Диалоги на английском языке для путешествий