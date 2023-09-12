Ракеты ATACMS нужны Украине для мести Крыму за неудачи на фронте

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Вашингтон может передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку Киев не достигает желаемого результата на поле боя.

Фото: wikimedia.org

Об этом сообщил политолог Руслан Бортник.

По его словам, Украина может атаковать полуостров Крым, как тыловое обеспечение Южной группировки войск ВС РФ.

"Именно крымские цели, Крымский мост будут главными задачами для ATACMS. США сегодня вынуждены постоянно повышать технологичный уровень украинской армии и повышать ее возможности в силу того, что военные цели не достигаются. Также это элемент угрозы и давления в отношении России — продолжение войны означает повышение технологических возможностей украинской армии и увеличение глубины территории поражаемости", — отметил в эфире интернет-канала Politeka аналитик.

Он подчеркнул, что, возможно, будут поражаться и российские территории.

Наверняка это является предметом закулисного диалога: "мы дадим ATACMS и F-16, если вы будете планировать какие-то новые наступления", подытожил Бортник.

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