Адвокат опроверг причастность холдинга White Rabbit Family к незаконному обороту краба

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы ресторанного холдинга White Rabbit Family (WRF), подчеркнул, что заведения сети работают исключительно в рамках закона и не имеют никакого отношения к незаконной продаже более 8 тонн краба, выявленной при проверке столичных ресторанов правоохранительными органами. По словам юриста, недобросовестные поставщики морепродуктов будут нести ответственность в рамках уголовного дела.

Фото: Wikipedia

"Действительно, по формальным признакам данного преступления оперативное сопровождение может осуществлять ФСБ. Однако ресторанный холдинг WRF не имеет никакого отношения к незаконному добыче краба. Здесь речь идет о поставщиках, возможно, о контрабандистах, и это их ответственность. Ресторанный холдинг работает исключительно в соответствии с законами Российской Федерации", — пояснил адвокат, отвечая на официальный запрос агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили факты незаконной продажи более 8 тонн краба при проверке московских ресторанов с ущербом для государства почти на 50 миллионов рублей. Проверка касалась сети заведений известного столичного ресторатора Бориса Зарькова WRF.

В ответ на запрос агентства, ресторатор подтвердил проведение проверки правоохранительными органами персонала своих ресторанов и выразил готовность сотрудничать с следователями. При этом он подчеркнул, что эти действия следствия не мешают нормальному ходу его бизнеса.

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