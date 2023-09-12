Spiegel: В Германии могут уничтожить 4500-летнее поселение ради выпуска чипов intel

В Германии археологи обнаружили крупное поселение возрастом около 4,5 тысячи лет на участке, предназначенном для строительства завода по производству микрочипов американской компании Intel. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel.
Ученые уже обнаружили остатки более 50 зданий в городе Магдебург на этой территории. Постройки имели характерную овальную форму, присущую северной Германии и Скандинавии. Большинство домов имели размеры 10 метров в длину и четыре в ширину, а одно из сооружений оказалось размером 15 на пять метров.
Главный исследователь проекта Сюзанна Фридрих из Государственного управления по сохранению памятников и археологии Галле рассказала журналистам, что с увеличением объема раскопок количество обнаруженных домов может возрасти до 100-200, а площадь поселения увеличится до 300 гектаров.
Помимо древнего поселения, археологи также обнаружили на территории участка могилу мужчины возрастом около 1300 лет. На его правом бедре находился нож. В гробнице также сохранился металлический наконечник ножен меча, пряжка ремня и остатки бронзовой заколки-фибулы, которая скрепляла накидку средневекового воина.
Немецкие ученые надеются, что значимость этого исторического открытия позволит отложить или даже отменить строительство завода по производству микрочипов. В противном случае древнему поселению угрожает уничтожение.
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