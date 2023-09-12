Spiegel: В Германии могут уничтожить 4500-летнее поселение ради выпуска чипов intel

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В Германии археологи обнаружили крупное поселение возрастом около 4,5 тысячи лет на участке, предназначенном для строительства завода по производству микрочипов американской компании Intel. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Ученые уже обнаружили остатки более 50 зданий в городе Магдебург на этой территории. Постройки имели характерную овальную форму, присущую северной Германии и Скандинавии. Большинство домов имели размеры 10 метров в длину и четыре в ширину, а одно из сооружений оказалось размером 15 на пять метров.

Главный исследователь проекта Сюзанна Фридрих из Государственного управления по сохранению памятников и археологии Галле рассказала журналистам, что с увеличением объема раскопок количество обнаруженных домов может возрасти до 100-200, а площадь поселения увеличится до 300 гектаров.

Помимо древнего поселения, археологи также обнаружили на территории участка могилу мужчины возрастом около 1300 лет. На его правом бедре находился нож. В гробнице также сохранился металлический наконечник ножен меча, пряжка ремня и остатки бронзовой заколки-фибулы, которая скрепляла накидку средневекового воина.

Немецкие ученые надеются, что значимость этого исторического открытия позволит отложить или даже отменить строительство завода по производству микрочипов. В противном случае древнему поселению угрожает уничтожение.

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