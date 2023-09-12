Илон Маск отключился на деловой встрече в Москве после рюмки водки

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Американский предприниматель Илон Маск "отключился" после нескольких рюмок водки во время деловой встречи в Москве, сообщает издание Business Insider, ссылаясь на биографию миллиардера Уолтера Айзексона.

Фото: openverse

Согласно журналу, в начале 2000-х годов Маск хотел запустить миссию на Марс. Для обсуждения покупки российских ракет он организовал встречу с российскими бизнесменами. Однако до приезда в Россию, он остановился в Париже, где посетил вечеринку, и к моменту прибытия в Москву, у него уже было похмелье, отмечает издание.

Согласно биографии, в московском ресторане во время обеда подавали водку. Также российские партнеры подарили Маску бутылку водки с его изображением на этикетке, где он был изображен на Марсе.

Айзексон отмечает, что после нескольких рюмок "Маск, опираясь головой на руку, потерял сознание и ударился головой об стол".

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