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Доктор наук Краснов рассказал, можно ли определить шаурму, зараженную бактериями

2:27
Общество

7 сентября в Льгове Курской области 15 человек обратились в больницу имени Семашко с жалобами на тошноту, рвоту и повышение температуры. По предварительным данным, у всех пострадавших был диагноз пищевое отравление. К сожалению, одна из пострадавших, 23-летняя девушка, скончалась от инфекционно-токсического шока.

Доктор наук Краснов рассказал, можно ли определить шаурму, зараженную бактериями
Фото: openverse

Позже выяснилось, что все пострадавшие употребляли шаурму, приобретенную в павильоне "Шаурма на Гагарина". Владелец этого павильона, 50-летний Мансуршох Фаезов, не имел необходимых документов на мясную продукцию, поэтому остается неизвестным, откуда было получено мясо, используемое в шаурме.

Следственный комитет утверждает, что бактерии в курице могли развиться из-за ненадлежащего хранения мяса при комнатной температуре, а также из-за избыточного количества специй и соли, которыми его обильно приправляли, чтобы скрыть запах порчи. И это мясо продавалось горожанам.

Один из жителей Курска, Ольга, рассказала, что ее муж купил шаурму в этом павильоне "Шаурма на Гагарина". Сразу после употребления он почувствовал недомогание и начал переживать тяжелое отравление. Мужчину трясло, у него началась рвота и диарея. Он не прибегал к вызову скорой помощи и справился с отравлением самостоятельно, но его жена утверждает, что перенесенные страдания были ужасными.

Профессор, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета, Виктор Краснов, объяснил, что определить порчу блюда практически невозможно.

Некоторые продукты при порче издают сильный запах, но другие остаются без изменений. Примером является ботулизм, смертельное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Clostridium botulinum и продуктами ее жизнедеятельности. Отравление этой бактерией не всегда можно определить по запаху или внешнему виду продукта, и симптомы могут появиться только после его употребления.

Краснов подчеркнул важность употребления пищи в надежных местах, но отметил, что даже это не дает полной гарантии безопасности, так как не всегда можно быть уверенным в соблюдении санитарных норм.

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Миллионы на шаурме! Как открыть шаверму в 2023 году? Вся правда о стритфуде. SweetOK shawerma.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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