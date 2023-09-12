Диетологические советы: как безопасно снизить вес и улучшить питание

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Для безопасного снижения веса и улучшения питания следует внести изменения в рацион, убрав определенные продукты и добавив другие. Эти рекомендации были представлены диетологом и нутрициологом Лилией Стародубцевой.

Фото: openverse

Эксперт подчеркнула, что из рациона следует исключить рафинированный сахар, переработанные мясные продукты и выпечку с высоким содержанием белой пшеничной муки высшего сорта. Также стоит избегать продуктов, в составе которых указаны "кулинарный жир", "растительный жир" и "заменитель молочного жира".

Стародубцева рекомендует ограничить потребление красного мяса, так как оно является тяжелым для переваривания и усвоения продуктом. Также следует уменьшить потребление картофеля и белого пропаренного шлифованного риса, так как в них содержится избыток крахмала, который может вызвать скачки глюкозы и способствовать развитию патогенной флоры.

С другой стороны, рекомендуется увеличить потребление клетчатки, включая зелень и овощи в каждый прием пищи. Кроме того, полезными будут цельные крупы, такие как пшено, гречка и киноа.

Заведующая отделением эндокринологии Лариса Рогова добавила, что перед едой рекомендуется выпить стакан теплой воды примерно за полчаса. Это создает объем в желудке и способствует выработке гормона насыщения — холецистокинина, что помогает контролировать аппетит.

Также ученые выявили, что хитин, содержащийся в ракообразных и грибах, может способствовать снижению веса, препятствуя ожирению, согласно исследованию проведенному на мышах.

Доктор диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему осенью люди часто набирают лишний вес, отметив, что это связано с природными факторами и гормональными изменениями.

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