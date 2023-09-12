Советы врача-диетолога: Как правильно сочетать продукты в пожилом возрасте

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Возрастные изменения в ферментных системах могут затруднить усвоение питательных веществ и микроэлементов, поэтому важно избегать несовместимых продуктов. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина в интервью "Москве 24".

Фото: openverse

Одним из нежелательных сочетаний является картофель с мясом, так как это соединение тяжелой белковой пищи и крахмалистых углеводов. Вместо этого эксперт рекомендует комбинировать мясо с овощами или киноа, а картофель исключить из рациона.

Мухина также отметила, что коктейль из банана с молоком не является оптимальным выбором, так как молоко может создать слизь, затрудняющую переваривание. Она также предложила избегать смешивания кофе с молоком и апельсинового сока, так как такие сочетания могут снизить активность ферментов и вызвать дискомфорт в желудке.

Кроме того, врач советует избегать одновременного употребления жиров из разных источников, таких как жирное мясо, ореховый салат с оливковым маслом и сырная тарелка, так как это может негативно повлиять на переваривание белка.

С учетом этих рекомендаций можно поддерживать оптимальное пищеварение и здоровье в пожилом возрасте.

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