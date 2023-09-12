Вернувшегося в Россию Милохина отправляют в солдаты: "быстро в армию, щенок"

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Более года назад известный блогер покинул Россию скандальным образом, сорвав телевизионную съемку и исполнив украинский гимн. Даня Милохин жил и в Дубае, и в Соединённых Штатах, но жизнь после его отъезда не всегда складывалась гладко. В какой-то момент он признался, что у него заканчиваются деньги, и он не может заключить рекламные контракты для своего блога.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Дани Милохина

Неожиданно Даня Милохин вернулся в Москву, удивив общественность, которая была свидетелем его предыдущих действий и критики в адрес своей родины. Многие скептически отнеслись к его возвращению, подозревая в нем финансовые причины. Влиятельные фигуры отреагировали на его возвращение, и теперь ему грозит призыв в армию.

Во время телешоу Владимир Соловьев предположил, что Милохина следует незамедлительно призвать в армию, подразумевая, что этот опыт может помочь ему по-другому взглянуть на свои прошлые поступки. Соловьёв прокомментировал это так:

"Здесь он был бы на передовой, где быстро изменил бы свое мнение об украинском гимне. Так что скорее быстро в армию, щенок."

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина также отреагировала на ситуацию, направив обращение в Министерство обороны России, утверждая, что уважительных причин для отсрочки не было. Она ходатайствовала о призыве молодого человека на военную службу в российские Вооруженные силы.

Эти события вызвали значительное внимание и дебаты в российских средствах массовой информации и общественной сфере.

Стоит отметить, что по другой информации, Милохин в Россию не вернулся, но его пост в соцсетях о якобы возвращении был "прощупыванием почвы".

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Сбежавший в Америку Даня Милохин вернулся в Россию деньги нужны