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Врач Шокур опровергла миф, что летом можно запастись витаминами на год вперед

1:58
Общество

Снижение выработки витамина D является главным фактором, который может привести к осенней хандре, сообщила врач-эндокринолог Светлана Шокур из группы компаний "ИНВИТРО". В интервью "Газете.Ru" она объяснила, что короткие световые дни и дождливая погода осенью приводят к недостатку солнечного света, необходимого для выработки витамина D. Большинство населения России страдает от хронического дефицита этого витамина.

Врач Шокур опровергла миф, что летом можно запастись витаминами на год вперед
Фото: openverse

Осенний период также характеризуется увеличением концентрации мелатонина в крови, что может вызывать повышенное желание спать. Медик пояснила, что мелатонин и серотонин производятся из аминокислоты триптофана, и избыток мелатонина может привести к снижению уровня серотонина, известного как "гормон счастья". Поэтому важно включать в рацион продукты, богатые триптофаном, такие как индейка, сыр, орехи и другие.

Светлана Шокур также подчеркнула, что важно обеспечить организм витаминами и антиоксидантами для поддержания нервной системы и профилактики инфекционных заболеваний в осенний период. Она рекомендует учитывать потребность в магнии, витамине C, и витамине E из естественных источников, таких как цитрусовые, квашеная капуста, растительные масла и орехи.

Однако врач предостерегла от бесконтрольного приема витаминов и биологически активных добавок (БАДов), так как различные вещества могут взаимодействовать и вызывать побочные эффекты. Кофе, алкоголь и энергетические напитки также могут оказать негативное воздействие на организм и вызвать чрезмерную усталость.

В завершение она подчеркнула, что избыток продуктов с высоким содержанием сахара может привести к развитию метаболических синдромов и эндокринных патологий, поэтому важно следить за режимом питания.

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ЧТО МЫ НЕ ЗНАЕМ О СРОКАХ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВ И ВИТАМИНОВ!!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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