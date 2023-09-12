Рестораторы допустили стабилизацию цен в заведениях при укреплении рубля

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно заявлению председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, Сергея Миронова, цены на блюда в ресторанах России могут стабилизироваться при условии укрепления рубля и в отсутствие дополнительных негативных факторов. Он высказал свое мнение в ходе Восточного экономического форума.

Фото: openverse

Сергей Миронов подчеркнул, что важным фактором для стабилизации цен является укрепление российской валюты.

Он отметил: "Если рубль укрепится, то стабилизация будет. Главное, чтобы не появлялось каких-то новых факторов".

Он также подчеркнул важность избегания "новых логистических перебоев и прыжков валют", так как волатильность на рынке создает неопределенность и затрудняет планирование меню и удержание потребителей.

Другим фактором, который может повлиять на рост цен, является нехватка персонала в ресторанных предприятиях. Миронов подчеркнул, что в России практически нет безработных, и появляется проблема, связанная с недостатком квалифицированных сотрудников. Он предложил пересмотреть миграционную политику для решения этой проблемы.

Важно отметить, что Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года и призывает к сотрудничеству, миру и процветанию. Мероприятие организовано Фондом Росконгресс, а ТАСС является его генеральным информационным партнером.

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