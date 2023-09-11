Ультра-патриоты в РФ готовят новую модель переворота по варианту 1917 года.
Об этом сказал военный аналитик Константин Сивков.
По его словам, эти самые патриоты попытаются захватить управление над патриотически настроенными россиянами, недовольными ходом спецоперации.
"Команда рассчитывает, что, выступая с позиций ультра-патриотизма, патриотизма в кавычках, а де-факто это политический авантюризм, они смогут захватить контроль над фронтовиками и над той публикой, которая их поддерживает, их семьями. А масса этих людей достаточно большая", — отметил эксперт.
Если взять 286 тыс. добровольцев, 300 тыс. мобилизованных, плюс, прибавить туда Вооружённые силы РФ, добавить туда солдат ЛДНР, добавить туда их семьи, друзей и близких, и получится цифра в несколько миллионов человек, заявил Сивков.
С одной стороны, идёт процесс, контролируемый президентом — изматывания ВСУ с последующим его разгромом, с другой стороны, идёт процесс подготовки новой модели февральского переворота 1917 года, подытожил обозреватель.
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