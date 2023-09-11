Сивков: ультра-патриоты в России готовят новую модель переворота 1917 года

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Ультра-патриоты в РФ готовят новую модель переворота по варианту 1917 года.

Фото: lv.sputniknews.ru

Об этом сказал военный аналитик Константин Сивков.

По его словам, эти самые патриоты попытаются захватить управление над патриотически настроенными россиянами, недовольными ходом спецоперации.

"Команда рассчитывает, что, выступая с позиций ультра-патриотизма, патриотизма в кавычках, а де-факто это политический авантюризм, они смогут захватить контроль над фронтовиками и над той публикой, которая их поддерживает, их семьями. А масса этих людей достаточно большая", — отметил эксперт.

Если взять 286 тыс. добровольцев, 300 тыс. мобилизованных, плюс, прибавить туда Вооружённые силы РФ, добавить туда солдат ЛДНР, добавить туда их семьи, друзей и близких, и получится цифра в несколько миллионов человек, заявил Сивков.

С одной стороны, идёт процесс, контролируемый президентом — изматывания ВСУ с последующим его разгромом, с другой стороны, идёт процесс подготовки новой модели февральского переворота 1917 года, подытожил обозреватель.

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