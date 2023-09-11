Фильмы о героях СВО показывают в школах, заявили в Минпросвещения

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

На полях Восточного экономического форума первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев объявил, что фильмы о героях специальных военных операций и другие киноленты, способствующие формированию правильной гражданской позиции, показываются в школах в рамках проекта "Кино в школах", сообщает РИА Новости.

Фото: Wikipedia

"У нас есть специальная программа внеурочной работы — 'Кино в школах', которая включает в себя не только такие фильмы, но и в целом киноленты, способствующие развитию и формированию правильной гражданской позиции…", — сказал Бугаев.

Он также отметил, что в рамках этой программы предусмотрены форматы встреч с участниками специальных военных операций и мероприятия, посвященные памяти погибших героев спецопераций.

Бугаев подчеркнул важность таких инициатив в воспитательной работе, их значимость для сохранения памяти о героях и передачи их опыта новым поколениям. Также он упомянул о возможности просмотра современных российских фильмов через проект "Пушкинская карта".

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