В Петербурге оштрафовали водителей электросамокатов за нарушение ПДД

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В понедельник, 11 сентября, проводилась проверка соблюдения правил дорожного движения пользователями электросамокатов на Адмиралтейской набережной. В ходе этой проверки сотрудниками ГИБДД в сотрудничестве с заместителем председателя Комитета по транспорту, Дмитрием Ваньчковым, были замечены случаи движения на электросамокатах, несмотря на наличие запрещающих дорожных знаков.

Фото: Openverse

Всего было выявлено три нарушителя, которых ожидает административная ответственность. Кроме того, было замечено два несовершеннолетних лица, управлявших электросамокатами с нарушением правил, с ними были проведены профилактические беседы.

В ближайшее время планируется проведение дополнительных мероприятий по выявлению нарушений правил движения на электросамокатах, включая зоны с установленными специальными дорожными знаками. Кроме того, до 20 сентября на Дворцовой набережной будут также установлены соответствующие знаки.

Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что безопасность дорожного движения является приоритетным вопросом для Губернатора Санкт-Петербурга и Комитета по транспорту. Комитет занимается организацией дорожного движения, а ГИБДД следит за соблюдением правил.

Эта проверка проводится в рамках плановой работы. Важно, чтобы пользователи электросамокатов осознавали важность соблюдения дорожных правил и поднимали культуру вождения. Нарушения могут повлечь за собой наказание и угрожать безопасности не только самих пользователей, но и других участников дорожного движения.

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