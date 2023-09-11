В понедельник, 11 сентября, проводилась проверка соблюдения правил дорожного движения пользователями электросамокатов на Адмиралтейской набережной. В ходе этой проверки сотрудниками ГИБДД в сотрудничестве с заместителем председателя Комитета по транспорту, Дмитрием Ваньчковым, были замечены случаи движения на электросамокатах, несмотря на наличие запрещающих дорожных знаков.
Всего было выявлено три нарушителя, которых ожидает административная ответственность. Кроме того, было замечено два несовершеннолетних лица, управлявших электросамокатами с нарушением правил, с ними были проведены профилактические беседы.
В ближайшее время планируется проведение дополнительных мероприятий по выявлению нарушений правил движения на электросамокатах, включая зоны с установленными специальными дорожными знаками. Кроме того, до 20 сентября на Дворцовой набережной будут также установлены соответствующие знаки.
Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что безопасность дорожного движения является приоритетным вопросом для Губернатора Санкт-Петербурга и Комитета по транспорту. Комитет занимается организацией дорожного движения, а ГИБДД следит за соблюдением правил.
Эта проверка проводится в рамках плановой работы. Важно, чтобы пользователи электросамокатов осознавали важность соблюдения дорожных правил и поднимали культуру вождения. Нарушения могут повлечь за собой наказание и угрожать безопасности не только самих пользователей, но и других участников дорожного движения.
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