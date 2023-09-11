Российские космонавты установили рекорд по пребыванию на МКС в рамках одной экспедиции

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Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, установили новый рекорд по продолжительности пребывания на Международной космической станции (МКС) в рамках одной экспедиции. Их достижение превзошло предыдущий рекорд, установленный их коллегой Петром Дубровом, который провел на МКС 355 суток, 3 часа, 45 минут и 21 секунду. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин превысили этот рекорд точно в 20:40:11 по московскому времени.

Фото: Pravda.ru

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре прошлого года. Их миссия была продлена до 27 сентября текущего года из-за проблем с разгерметизацией внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту в беспилотном режиме был использован корабль "Союз МС-23".

Рекорд самого продолжительного космического полета по-прежнему принадлежит россиянину Валерию Полякову, который установил его на космической станции "Мир", проведя на ней 437 суток, 17 часов, 58 минут и 17 секунд. Полет Сергея Авдеева длился 379 суток, 14 часов, 51 минуту и 10 секунд. Советские космонавты Владимир Титов и Муса Манаров также установили впечатляющий рекорд, проведя на станции "Мир" 365 суток, 22 часа, 38 минут и 38 секунд.

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