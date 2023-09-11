В Пермском крае хотят запретить продажу зажигалок несовершеннолетним

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

В октябре текущего года депутаты Законодательного Собрания Пермского края будут рассматривать законопроект, направленный на запрет продажи газовых зажигалок несовершеннолетним. По информации из Telegram-канала "Парламент | Пермский край", данный законопроект был представлен главой региона Дмитрием Махониным.

Фото: Openverse

Если законопроект будет одобрен, то подросткам в регионе будет запрещено приобретать не только газовые зажигалки, но и газовые баллоны и другие контейнеры, содержащие сжиженный углеводородный газ. Также будут ограничены покупки бытовых приборов, включая туристические горелки, сообщает properm.ru.

Инициатива о создании данного законопроекта возникла из-за случаев злоупотребления сниффингом. Начиная с 2013 года, среди школьников стали проявляться случаи токсикомании, когда дети вдыхают газ из газовых зажигалок. По данным официальных лиц, в опасности находятся дети в возрасте от 9 до 17 лет. Однако не сообщается, сколько случаев сниффинга было зарегистрировано за последние несколько лет.

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Пятый канал: Зажигалки — детям не игрушки: почему хотят запретить их продажу несовершеннолетним