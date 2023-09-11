Детский психолог рассказала о причинах поножовщины в ростовской школе: подавленная агрессия

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала о причинах сегодняшнего инцидента в школе под Ростовом, где ученик девятого класса при нападении ранил ножом четырёх человек. Специалист высказала своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: openverse

"Могу предположить, что у этого мальчика, напавшего с ножом на взрослых, были как раз проблемы с агрессией. Видимо, родители не проследили за тем, чтобы он принял препарат, либо подросток просто обманул их, сделав вид, что выпил лекарство", — отметила собеседник издания.

Ситуацию, произошедшую утром 11 сентября, по словам психолога, мог вызвать буллинг в отношении мальчика со стороны его сверстников или даже простое отсутствие близких друзей.

Дугенцова подчеркнула, что когда родители не позволяют детям давать выход своим негативным эмоциям, это со временем становится огромной проблемой.

"Возможно, что у того мальчика, который сегодня напал с ножом на взрослых, и не было никакого психического заболевания — просто это так вышла его годами подавляемая агрессия", — заключила она.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.