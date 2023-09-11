В Свердловской области чиновникам поднимут зарплату более чем на 10%

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 октября размер зарплаты госслужащих в Свердловской области увеличится более чем на 10%.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, с 1 октября 2023 года размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области будут увеличены в 1,109 раза. Эта информация была опубликована на официальном сайте региональной правовой информации, сообщает tagilcity.ru.

Ранее департамент информполитики Свердловской области объявил о повышении зарплат для обычных жителей области с 1 октября. Однако индексация применяется только к сотрудникам государственного сектора, включая учителей, воспитателей, бухгалтеров, гардеробщиков, слесарей и машинистов.

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