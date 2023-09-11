Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Данные о распространении опасного заболевания и его статистика были раскрыты в пресс-службе соответствующего ведомства.

Фото: Openverse

За первые пять месяцев текущего года число заболевших мышиной лихорадкой в Башкирии достигло 548 человек. Этот показатель превышает аналогичный период предыдущих лет в 3,5 раза.

По данным ведомства, в 85,4% случаев заражение гриппом легкого плеврального синдрома (ГЛПС) происходит в бытовых условиях, таких как поездка к родственникам в деревню, проживание в частном секторе или работа с сеном. Даже домашние мыши могут стать переносчиками инфекции.

Достаточно вдохнуть пыль с пола, по которому прошла грызун, или соприкоснуться с ней или её выделениями, чтобы заразиться болезнью. Сотрудники Роспотребнадзора разработали информационные карточки, содержащие рекомендации о том, как предотвратить инфицирование, сообщает mkset.ru.

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