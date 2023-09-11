Песков: Россия скоро сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников по РФ

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов беспилотников по территории РФ, и поэтому специальная военная операция будет продолжена с целью полного устранения этой угрозы, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщает РИА Новости.

Фото: CreativeCommons

"Мы видим, что киевский режим настаивает на продолжении этих атак. Следовательно, необходимо продолжать специальную военную операцию без каких-либо условий, чтобы полностью устранить эту угрозу. Наши военные, средства противовоздушной обороны и службы безопасности постоянно совершенствуют свои методы и накапливают опыт. Мы надеемся, что со временем сможем более эффективно и окончательно победить эту угрозу", — подчеркнул Песков в интервью РБК, комментируя атаки украинских беспилотников по гражданским объектам на территории РФ.

По его словам, киевский режим в настоящее время не сдерживается никакими ограничениями, ни в плане террористических атак, ни в организации покушений на общественных лидеров, ни в атаках на гражданские объекты.

"Главное — продолжать специальную военную операцию до победного конца, чтобы исключить эту угрозу для нашего будущего", — подчеркнул Песков.

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