Попова: сезон гриппа в России начался раньше — помогут прививки

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Роспотребнадзора, Анна Попова, объявила, что сезон гриппа в России начался раньше обычного, но она не прогнозирует высокого роста заболеваемости. Попова также подчеркнула, что вакцины доступны в регионах, и начата вакцинационная компания.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

По словам Поповой, регионы уже получили до 45 процентов необходимого количества вакцин, и прививочная кампания в стране началась. Она призвала граждан получить прививки вовремя, чтобы предотвратить заболевание гриппом.

Сезон вакцинации от гриппа стартовал в России с 1 сентября. В разных регионах страны уже поступили вакцины, и вакцинация организована на всей территории.

Главное внимание уделяется людям из групп риска, таким как пожилые, беременные, дети, а также тем, у кого есть хронические заболевания и другие медицинские противопоказания. Кроме того, прививки обязательны для работников сферы здравоохранения, образования, транспорта, торговли и пищевой промышленности.

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Сезон гриппа и ОРВИ начался в России на две недели раньше