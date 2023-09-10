73 аккаунта российских СМИ и деятелей по-прежнему ограничены на YouTube

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Начальник Управления контроля и надзорной деятельности в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что на YouTube по-прежнему действуют ограничения для 73 аккаунтов, связанных с российскими СМИ, общественными и политическими деятелями. Кроме того, были введены в действие 27 других ограничений.

Фото: openverse

Зайцев заявил: "Мы наблюдали многочисленные случаи цензуры на YouTube, направленной против российских организаций, включая источники, связанные с государством. Следовательно, доступ к 73 аккаунтам, принадлежащим российским СМИ, общественным и политическим деятелям, был ограничен. Кроме того, было введено 27 других ограничений, предположительно из-за нарушений руководящих принципов платформы".

В мае Роскомнадзор ранее сообщал, что с начала 2023 года они задокументировали девять случаев цензуры в отношении российских СМИ, государственных структур и частных лиц с зарубежных интернет-платформ.

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Блокировка YouTube и СМИ в России?