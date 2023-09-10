Блинкен: Украина и США пойдут на переговоры с Россией

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Киев готов вести переговоры с Москвой, если Кремль выступит с таким предложением.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон поддержит Украину, присоединившись к этим переговорам.

"Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Если же Владимир Путин проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними", — сказал госсекретарь в интервью каналу ABC.

Он убеждён, что перемирия между Россией и Украиной "хотят все".

Но этот лживый политик ведь совсем недавно говорил абсолютно противоположное, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.

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