Киев готов вести переговоры с Москвой, если Кремль выступит с таким предложением.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Он отметил, что Вашингтон поддержит Украину, присоединившись к этим переговорам.
"Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Если же Владимир Путин проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними", — сказал госсекретарь в интервью каналу ABC.
Он убеждён, что перемирия между Россией и Украиной "хотят все".
Но этот лживый политик ведь совсем недавно говорил абсолютно противоположное, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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