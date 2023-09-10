С завершением саммита G20 в Нью-Дели мартышки, которых власти страны пытались отпугнуть на время мероприятия, снова вернулись на улицы индийской столицы. Ранее власти Дели предпринимали нестандартные меры, включая размещение картонных макетов кричащих лангуров и обучение специалистов для имитации звуков лангуров в парках города.
Сразу после завершения саммита G20, мартышки вновь заполнили центр Нью-Дели, и одна из семей поселилась напротив президентского дворца.
Индия председательствует в G20 с декабря 2022 года, и саммит лидеров этой группы состоялся в Нью-Дели 9-10 сентября. На мероприятие были приглашены лидеры стран "двадцатки" и девятерых других государств. Передача председательства в группе произойдет официально в воскресенье и перейдет к Бразилии.
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