Мартышки вернулись на улицы Нью-Дели после завершения саммита G20

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С завершением саммита G20 в Нью-Дели мартышки, которых власти страны пытались отпугнуть на время мероприятия, снова вернулись на улицы индийской столицы. Ранее власти Дели предпринимали нестандартные меры, включая размещение картонных макетов кричащих лангуров и обучение специалистов для имитации звуков лангуров в парках города.

Фото: openverse

Сразу после завершения саммита G20, мартышки вновь заполнили центр Нью-Дели, и одна из семей поселилась напротив президентского дворца.

Индия председательствует в G20 с декабря 2022 года, и саммит лидеров этой группы состоялся в Нью-Дели 9-10 сентября. На мероприятие были приглашены лидеры стран "двадцатки" и девятерых других государств. Передача председательства в группе произойдет официально в воскресенье и перейдет к Бразилии.

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