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На Черниговщине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"

0:45
Общество

В Черниговской области 61-летнюю пожилую женщину приговорили к 5-ти годам тюремного срока за лайки в "Одноклассниках".

На Черниговщине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины

Пенсионерка сидела в запрещённой на Украине социальной сети и три раза нажала кнопку "нравится" под постами. Бдительные "друзья" обнаружили этот проступок и сразу сообщили куда надо.

Несудимую ранее украинку преклонного возраста суд приговорил к 5-ти годам тюрьмы и выплате 18 тысяч гривен в оплату стоимости экспертиз.

"УкроГестапо пресекли предательскую диверсию — наверное именно таким "героям" воспевают "славу" бандеровцы", — комментирует в Telegram-канале ведущий Первого канала Руслан Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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