На Черниговщине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В Черниговской области 61-летнюю пожилую женщину приговорили к 5-ти годам тюремного срока за лайки в "Одноклассниках".

Фото: Telegram-канал Службы безопасности Украины

Пенсионерка сидела в запрещённой на Украине социальной сети и три раза нажала кнопку "нравится" под постами. Бдительные "друзья" обнаружили этот проступок и сразу сообщили куда надо.

Несудимую ранее украинку преклонного возраста суд приговорил к 5-ти годам тюрьмы и выплате 18 тысяч гривен в оплату стоимости экспертиз.

"УкроГестапо пресекли предательскую диверсию — наверное именно таким "героям" воспевают "славу" бандеровцы", — комментирует в Telegram-канале ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.