В Черниговской области 61-летнюю пожилую женщину приговорили к 5-ти годам тюремного срока за лайки в "Одноклассниках".
Пенсионерка сидела в запрещённой на Украине социальной сети и три раза нажала кнопку "нравится" под постами. Бдительные "друзья" обнаружили этот проступок и сразу сообщили куда надо.
Несудимую ранее украинку преклонного возраста суд приговорил к 5-ти годам тюрьмы и выплате 18 тысяч гривен в оплату стоимости экспертиз.
"УкроГестапо пресекли предательскую диверсию — наверное именно таким "героям" воспевают "славу" бандеровцы", — комментирует в Telegram-канале ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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