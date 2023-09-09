Власти Петербурга планируют вакцинировать от гриппа 60% жителей города

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге с наступлением осеннего сезона начинается очередная прививочная кампания против гриппа. Как сообщила начальник отдела организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, планируется привить около 60% жителей города.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Лариса Соловьева подчеркнула, что в медицинских учреждениях имеется достаточный запас вакцин. По ее словам, в учреждения здравоохранения поступило более 1 млн. доз, что составляет 35% от общего объема.

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Вакцинация от гриппа: обзор вакцин, показания