В Санкт-Петербурге с наступлением осеннего сезона начинается очередная прививочная кампания против гриппа. Как сообщила начальник отдела организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, планируется привить около 60% жителей города.
Лариса Соловьева подчеркнула, что в медицинских учреждениях имеется достаточный запас вакцин. По ее словам, в учреждения здравоохранения поступило более 1 млн. доз, что составляет 35% от общего объема.
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