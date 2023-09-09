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ГИБДД начала лишать водительских прав за неправильно закрепленные номера

3:22
Общество

Государственный регистрационный номер автомобиля может стать основанием для лишения владельца права управления автотранспортом, в зависимости от корректности его прикрепления на машине. Дополнительные сведения о том, как правильно закреплять номерные знаки с точки зрения ГИБДД, доступны на портале njcar. ru.

ГИБДД начала лишать водительских прав за неправильно закрепленные номера
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Для каждого владельца автомобиля существуют специфические законные требования к установке регистрационных номеров, и нарушение этих требований может привести к аннулированию права управления транспортным средством. В соответствии с ГОСТ, место для закрепления номера должно быть ровным и вертикальным, и недопустимы какие-либо деформации номерного знака при его установке. Следовательно, если водитель попытается наклонить номер или повредить его с целью обойти систему фиксации ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции имеют право, в соответствии со статьей 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, приостановить водительское удостоверение на срок до трех месяцев.

Кроме того, регистрационные номера должны быть размещены на передней и задней части автомобиля вдоль его центральной оси или слева от нее. Разрешенная высота для монтажа номеров составляет не менее 30 см и не более 120 см от поверхности дороги. Также номера не должны закрывать световые элементы автомобиля и не могут быть заслонены другими частями транспортного средства, сообщает njcar. ru. Это особенно важно для тех, кто использует кронштейны для перевозки велосипедов, которые устанавливаются на фаркопе или задней части автомобиля и могут закрыть номер от системы фиксации ГИБДД. В случае нарушения данных правил, сотрудники Госавтоинспекции могут применить статью 12.2 КоАП РФ.

Кроме того, в том же документе четко указано, что представители дорожной полиции имеют право ограничиться устным предупреждением или выписать штраф в размере 500 рублей. Окончательное решение, как часто бывает, может зависеть от настроения инспектора.

Владельцы американских и японских автомобилей с квадратными местами для установки государственных регистрационных знаков (ГРЗ) подвергаются большему риску потерять водительское удостоверение. Действительно, ГОСТ Р 50577-2018 определяет специальный вид номеров 1А, который отличается более компактными размерами и включает два ряда для комбинации букв и цифр, простемпированных на металлической пластине.

Следует отметить, что такой номер следует устанавливать так, чтобы другие компоненты конструкции автомобиля не закрывали его. Также закон позволяет устанавливать такие номера только сзади, а установка их спереди запрещена, даже если предусмотрена специальная площадка для номера. Водитель, нарушивший эти правила, снова подвергает себя риску потерять водительское удостоверение, как и в случае, если он устанавливает номер в непредусмотренных местах, таких как лобовое или заднее стекло.

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ЛИШЕНИЕ ПРАВ по 12.2 КоАП РФ за номера. Судебная практика 2021. Штраф или лишение. Автоюрист. ГиБДД
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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