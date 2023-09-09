Минкультуры выделит 4,5 миллиарда рублей на восстановление Смоленской крепости

2:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Планируется выделить около 4,5 миллиардов рублей на восстановление Смоленской крепости в течение следующих пяти лет. План работ должен быть готов к концу 2023 года, сообщила глава министерства культуры Ольга Любимова.

"Первоочередные противоаварийные работы [составят] 263 млн рублей, а само восстановление 30 объектов - это 4,2 млрд рублей. План на ближайшие пять лет", - сообщила она на совещании под руководством президента России Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

Она также сообщила о намерении представить план восстановления Смоленской крепости до конца текущего года, а в 2024-2025 годах начать проводить аварийные меры, одновременно восстанавливая исторические объекты.

Министр подчеркнула, что за последние годы было выделено около 140 миллионов рублей на восстановление крепости, но большая часть работ еще предстоит выполнить.

Поручение Путина

Президент России, Владимир Путин, поручил Министерству культуры тщательно продумать план реконструкции аварийной Смоленской крепостной стены, чтобы избежать двойных затрат на одни и те же работы. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Смоленской области этот вопрос был поднят временным губернатором региона, Василием Анохиным. Он подчеркнул значение Смоленской крепостной стены как символа региона и памятника оборонного зодчества XVI-XVII веков, построенного Федором Конем. Он также отметил, что часть стены находится в аварийном состоянии, и нуждается в немедленном восстановлении.

Президент выразил сомнение в целесообразности текущего плана, который предполагает сначала проведение ремонтных работ, а затем постепенную реконструкцию. Он подчеркнул необходимость иметь четкий и единый план действий, чтобы избежать дальнейшего разрушения крепости. В итоге, Президент поручил главе Минкультуры Ольге Любимовой не только разработать план восстановления культурного наследия, но и включить все необходимые работы в бюджет в наиболее короткие сроки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.