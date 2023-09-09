С похоронами "звёздного хирурга" Гогиберидзе возникла заминка

Известного пластического хирурга Отари Гогиберидзе, который скончался накануне из-за последствий коронавируса, похоронят завтра в Москве. Однако возникла некоторая загвоздка. Об этом пишет "МК".

Изданию стало известно, что родные врача пока не могут определиться с местом его последнего приюта.

Бывшая супруга Отари Яна Лапутина сообщила, что похороны состоятся, как и положено, на третий день. Однако она пока не смогла назвать кладбище, поскольку они с дочкой ещё не решили этот вопрос.

Ранее экс-супруга Гогберидзе подтвердила, что он умер от сердечного приступа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.