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Daily Star: Туристам сообщили, что лучше не аплодировать при посадке самолета

2:37
Общество

Существует множество вещей, которые могут раздражать пилотов и экипаж самолета во время полета, и даже казаться им невежливостью. Британский эксперт по этикету рассказал, почему лучше воздержаться от аплодисментов при посадке самолета, сообщает Daily Star.

Daily Star: Туристам сообщили, что лучше не аплодировать при посадке самолета
Фото: Wikipedia

Среди пассажиров самолетов наибольшее беспокойство вызывают пьяные соседи и снятая обувь, но у пилотов и членов экипажа свой взгляд на ситуацию, и они обращают внимание на другие детали. Эксперт по этикету Джо Брайант утверждает, что аплодисменты после приземления считаются невежливостью. Пилоты и бортпроводники видят в этом проявление недовольства, а иногда и сарказма.

"Аплодисменты не являются обязательными после посадки и могут восприниматься как недовольство по отношению к пилотам. Если посадка прошла хорошо, аплодисменты могут выглядеть как удивление высокой профессиональной подготовкой. В случае неудачной посадки они могут казаться оскорбительно саркастическими", — отметил Джо Брайант.

Несмотря на то что аплодисменты при посадке становятся все более распространенными, есть более уважительные способы выразить благодарность. Например, можно просто сказать "спасибо" при выходе из самолета. Это помогает избежать раздражения экипажа, что особенно важно, учитывая, что они могут найти способы ответить неприятным пассажирам. На форуме Reddit несколько сотрудников авиакомпаний признались, что используют необычные методы наказания нарушителей, включая "опыление сельскохозяйственных культур".

Однако, чтобы завоевать расположение членов экипажа, можно принести им небольшой подарок, такой как коробка шоколадных конфет или подарочная карта для кафе, сообщает "ТУРПРОМ". Стюардессы утверждают, что это может привести к бесплатному повышению класса обслуживания.

"Принесите небольшой подарок бортпроводникам — шоколад, пончики, подарочные карты Starbucks. Они будут радовать вас угощениями и напитками на протяжении всего полета", — написала одна из стюардесс на форуме.

Один пассажир, попробовавший этот совет, добавил:

"Если вы летите в первом классе, они могут дарить вам дополнительные подушки, одеяла, матрасы, тапочки и пижамы, всегда наполнять ваш стакан и даже угостить вашей любимой закуской. Даже в эконом-классе можно получить превосходную еду, бесплатные закуски, обычно платные, и даже алкогольные напитки и так далее. Это стоит попробовать".

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Почему самолеты сбрасывают топливо перед посадкой
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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