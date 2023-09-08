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Ростовский суд приравнял эмодзи к подписи в документе

2:18
Общество

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд города Ростов-на-Дону подтвердил решение Арбитражного суда Краснодарского края, которое признало эмодзи "большой палец вверх" как согласие на условия договора купли-продажи торгового киоска. Суд пришел к выводу, что эмодзи имеет юридическую значимость, поскольку в общепринятом понимании символизирует "хорошо".

Ростовский суд приравнял эмодзи к подписи в документе
Фото: Openverse

Согласно решению суда от 29 июня, предпринимательница Сирануш Арутюнян заключила договор купли-продажи с Родионом Руденко в марте 2022 года. Арутюнян намеревалась приобрести мобильный торговый киоск, представляющий собой фургон Volkswagen T1, за 685 тысяч рублей, и внесла задаток в размере 479,5 тысяч рублей.

В соответствии с условиями договора, стороны должны были обсудить цвета нижней и верхней частей фургона до 30 апреля 2022 года. Однако Родион Руденко не передал фургон покупательнице до 30 июня 2022 года, объясняя это отсутствием дополнительного соглашения о цветах фургона, как требовалось в основном договоре.

В июле Сирануш Арутюнян обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с Родиона Руденко суммы задатка в 480 тысяч рублей, а также процентов за пользование чужими средствами. Суд удовлетворил иск Арутюнян и взыскал с продавца задаток и проценты в размере 27,5 тысяч рублей.

Родион Руденко обжаловал решение суда в Арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону, утверждая, что не было документального подтверждения согласования цветов фургона с покупательницей. Тем не менее суд отклонил его апелляцию, рассматривая эмодзи "большого пальца вверх", отправленное Сирануш Арутюнян 6 апреля 2022 года, как выражение согласия на цветовые условия фургона.

В постановлении суда отмечается, что этот символ в обыденном общении по электронной почте обозначает "хорошо".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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