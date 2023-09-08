Путин заявил, что конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями. Эти действия, по его мнению, были направлены на ограничение развития России.
"Хочу подчеркнуть, что в 2014 году, когда начался этот конфликт, наши недоброжелатели предприняли первые шаги в попытке ограничить наш технологический суверенитет и сдержать наше развитие. Мы уже тогда говорили о необходимости принять энергичные меры для обеспечения нашего технологического суверенитета", — подчеркнул Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Президент отметил, что прогнозы России оправдались: "То, о чем мы говорили, сбылось". Он также подчеркнул, что конфликт на Украине был спровоцирован и использован с целью создать дополнительные условия для ограничения экономического роста России и сдерживания её развития.
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