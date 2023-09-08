Путин заявил, что конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели

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Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями. Эти действия, по его мнению, были направлены на ограничение развития России.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Хочу подчеркнуть, что в 2014 году, когда начался этот конфликт, наши недоброжелатели предприняли первые шаги в попытке ограничить наш технологический суверенитет и сдержать наше развитие. Мы уже тогда говорили о необходимости принять энергичные меры для обеспечения нашего технологического суверенитета", — подчеркнул Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Президент отметил, что прогнозы России оправдались: "То, о чем мы говорили, сбылось". Он также подчеркнул, что конфликт на Украине был спровоцирован и использован с целью создать дополнительные условия для ограничения экономического роста России и сдерживания её развития.

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