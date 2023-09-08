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В России рекордно подорожали апельсины

0:59
Общество

Цены на апельсины в Российской Федерации продолжают расти и уже второй месяц подряд они лидируют среди всех товаров по увеличению цен, согласно данным Росстата. Стоимость апельсинов выросла на 71% за год, что стало рекордным показателем с начала XX века для данного периода. В августе текущего года цены на апельсины в РФ поднялись на 21%.

В России рекордно подорожали апельсины
Фото: openverse

Уровень потребительской инфляции в России в августе составил 0,28% по сравнению с июлем, а в годовом выражении достиг 5,15%. Ранее, рекордное годовое увеличение стоимости апельсинов было зафиксировано в 2015 году, и составило 56,3%.

Эксперты также предупреждают о глобальном дефиците апельсинового сока, который станет самым крупным за последние полвека.

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В России подорожали мясо и овощи: это рекордный рост цен за последние 4 года
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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