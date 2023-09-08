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Жителю Удмуртии не позволили профинансировать украинскую армию

1:03
Общество

Федеральная служба безопасности России по Удмуртской Республике вынесла официальное предупреждение местному жителю, предостерегая от совершения действий, которые могут способствовать государственной измене.

Жителю Удмуртии не позволили профинансировать украинскую армию
Фото: мвд.рф

Это предупреждение последовало за началом специальной военной операции в феврале прошлого года, направленной на защиту населения Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), которые были признаны Россией, а также процессов денацификации и демилитаризации в Украине.

По данным пресс-службы регионального УФСБ, житель Удмуртии пытался оказать финансовую поддержку украинским вооруженным силам, которые занимались деятельностью, считающейся наносящей ущерб безопасности Российской Федерации. Стоит отметить, что данное лицо избежит уголовного преследования, поскольку его действия были своевременно пресечены, а состав преступления не проявился в полной мере, сообщает udm-info.ru.

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600 беженцев с Украины приняла Удмуртия
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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