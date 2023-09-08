"Одноклассники" перезапустили собственное шоу "ОК на связи!". В соцсети пообещали, что выпуски станут более интерактивными и динамичными.
Новым ведущим шоу стал Константин Анисимов. Помимо этого, изменения произошли в хронометраже передачи. Теперь каждый выпуск будет длиться от 30 до 40 минут, а не целый час. На съёмки планируется приглашать зрителей, которые смогут задать интересующие вопросы гостю прямо из зала.
Как сообщили в пресс-службе "Одноклассников", первый гость программы — фигурист Максим Траньков. Одной из тем для обсуждения стала история с пропажей российской спортсменки Алины Горбачёвой, которая не выходила на связь с родственниками, но позже была найдена в столичном кинотеатре. Траньков поделился, что был удивлён, узнав, что юная фигуристка живёт с тренером, а не с родителями.
"У меня есть вопросы к родителям и к опеке, и к надзорным органам тоже", — подчеркнул спортсмен.
Полная запись эфира доступна в официальном сообществе "ОК на связи!".
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