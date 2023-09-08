Фигурист Траньков стал первым гостем обновлённой версии шоу "ОК на связи!"

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

"Одноклассники" перезапустили собственное шоу "ОК на связи!". В соцсети пообещали, что выпуски станут более интерактивными и динамичными.

Фото: Пресс-служба соцсети "Одноклассники"

Новым ведущим шоу стал Константин Анисимов. Помимо этого, изменения произошли в хронометраже передачи. Теперь каждый выпуск будет длиться от 30 до 40 минут, а не целый час. На съёмки планируется приглашать зрителей, которые смогут задать интересующие вопросы гостю прямо из зала.

Как сообщили в пресс-службе "Одноклассников", первый гость программы — фигурист Максим Траньков. Одной из тем для обсуждения стала история с пропажей российской спортсменки Алины Горбачёвой, которая не выходила на связь с родственниками, но позже была найдена в столичном кинотеатре. Траньков поделился, что был удивлён, узнав, что юная фигуристка живёт с тренером, а не с родителями.

"У меня есть вопросы к родителям и к опеке, и к надзорным органам тоже", — подчеркнул спортсмен.

Полная запись эфира доступна в официальном сообществе "ОК на связи!".