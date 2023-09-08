Больше всего в Москве в сентябре готовы платить сварщикам и аналитикам хранилища данных

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Согласно исследованию вакансий, проведенному в сентябре этого года в Москве, различные специалисты могут рассчитывать на высокие зарплаты. Вот некоторые из самых высокооплачиваемых должностей:

Фото: openverse

Помощь по дому (супружеская пара) : Супруги могут зарабатывать до 250 000 рублей в месяц на домашних работах, включая уборку дома и стрижку газона. Требования включают в себя опыт работы не менее трех лет, водительские права и рекомендательные письма.

: Супруги могут зарабатывать до 250 000 рублей в месяц на домашних работах, включая уборку дома и стрижку газона. Требования включают в себя опыт работы не менее трех лет, водительские права и рекомендательные письма. Ведущий аналитик DWH : Ведущий аналитик DWH (хранилища данных) может зарабатывать около 245 000 рублей в месяц. Предпочтение отдается кандидатам с опытом проектирования, внедрения и эксплуатации аналитических систем, а также знанием технологий анализа данных, SQL и ETL.

: Ведущий аналитик DWH (хранилища данных) может зарабатывать около 245 000 рублей в месяц. Предпочтение отдается кандидатам с опытом проектирования, внедрения и эксплуатации аналитических систем, а также знанием технологий анализа данных, SQL и ETL. Сварщик ручной дуговой сварки : Сварщики ручной дуговой сварки в Москве могут претендовать на ежемесячную зарплату в размере 241 520 рублей. Требования включают в себя опыт работы не менее трех лет и наличие диплома или сертификата сварщика 4-го класса.

: Сварщики ручной дуговой сварки в Москве могут претендовать на ежемесячную зарплату в размере 241 520 рублей. Требования включают в себя опыт работы не менее трех лет и наличие диплома или сертификата сварщика 4-го класса. Токарь на карусели : Токарь на карусели может рассчитывать на доход в размере 220 000 рублей.

: Токарь на карусели может рассчитывать на доход в размере 220 000 рублей. Ведущий инженер (самолеты и авиационное оборудование) : Ведущий инженер, работающий с самолетами, двигателями, авиационным и электронным оборудованием в одном из московских аэропортов, может зарабатывать до 220 000 рублей в месяц. Специалист будет заниматься обслуживанием таких самолетов, как Boeing 737 NG и RRJ95, что требует не менее трех лет опыта работы и высшего специального образования.

: Ведущий инженер, работающий с самолетами, двигателями, авиационным и электронным оборудованием в одном из московских аэропортов, может зарабатывать до 220 000 рублей в месяц. Специалист будет заниматься обслуживанием таких самолетов, как Boeing 737 NG и RRJ95, что требует не менее трех лет опыта работы и высшего специального образования. Ортодонт : Ортодонт со стажем работы не менее трех лет может получать зарплату в размере 200 000 рублей в Москве.

: Ортодонт со стажем работы не менее трех лет может получать зарплату в размере 200 000 рублей в Москве. Медсестра : Медсестры могут зарабатывать от 150 000 до 160 000 рублей, в то время как кураторы лечения могут зарабатывать 180 000 рублей.

: Медсестры могут зарабатывать от 150 000 до 160 000 рублей, в то время как кураторы лечения могут зарабатывать 180 000 рублей. Технолог хлебопекарни: Технолог, работающий в одной из московских пекарен, может получать ежемесячную зарплату в размере 220 000 рублей. Эта роль предполагает разработку новых хлебобулочных изделий, расчет рецептур и внедрение новых технологий производства, что требует опыта работы не менее пяти лет.

Это лишь некоторые из высокооплачиваемых вакансий, доступных в Москве в сентябре этого года, с различными требованиями и специализациями, сообщает Москва 24.

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