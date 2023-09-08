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Больше всего в Москве в сентябре готовы платить сварщикам и аналитикам хранилища данных

2:46
Общество

Согласно исследованию вакансий, проведенному в сентябре этого года в Москве, различные специалисты могут рассчитывать на высокие зарплаты.  Вот некоторые из самых высокооплачиваемых должностей:

Больше всего в Москве в сентябре готовы платить сварщикам и аналитикам хранилища данных
Фото: openverse
  • Помощь по дому (супружеская пара): Супруги могут зарабатывать до 250 000 рублей в месяц на домашних работах, включая уборку дома и стрижку газона. Требования включают в себя опыт работы не менее трех лет, водительские права и рекомендательные письма.
  • Ведущий аналитик DWH: Ведущий аналитик DWH (хранилища данных) может зарабатывать около 245 000 рублей в месяц. Предпочтение отдается кандидатам с опытом проектирования, внедрения и эксплуатации аналитических систем, а также знанием технологий анализа данных, SQL и ETL.
  • Сварщик ручной дуговой сварки: Сварщики ручной дуговой сварки в Москве могут претендовать на ежемесячную зарплату в размере 241 520 рублей. Требования включают в себя опыт работы не менее трех лет и наличие диплома или сертификата сварщика 4-го класса.
  • Токарь на карусели: Токарь на карусели может рассчитывать на доход в размере 220 000 рублей.
  • Ведущий инженер (самолеты и авиационное оборудование): Ведущий инженер, работающий с самолетами, двигателями, авиационным и электронным оборудованием в одном из московских аэропортов, может зарабатывать до 220 000 рублей в месяц. Специалист будет заниматься обслуживанием таких самолетов, как Boeing 737 NG и RRJ95, что требует не менее трех лет опыта работы и высшего специального образования.
  • Ортодонт: Ортодонт со стажем работы не менее трех лет может получать зарплату в размере 200 000 рублей в Москве.
  • Медсестра: Медсестры могут зарабатывать от 150 000 до 160 000 рублей, в то время как кураторы лечения могут зарабатывать 180 000 рублей.
  • Технолог хлебопекарни: Технолог, работающий в одной из московских пекарен, может получать ежемесячную зарплату в размере 220 000 рублей. Эта роль предполагает разработку новых хлебобулочных изделий, расчет рецептур и внедрение новых технологий производства, что требует опыта работы не менее пяти лет.

Это лишь некоторые из высокооплачиваемых вакансий, доступных в Москве в сентябре этого года, с различными требованиями и специализациями, сообщает Москва 24.

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Вакансии в Москве названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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