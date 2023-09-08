Проблема зависимости подростков от вейпов уходит корнями глубоко в прошлое. Об этом рассказала детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, это может начинаться в дошкольном возрасте, если курят родители или есть значимый курящий взрослый.
Стремление к этой взрослости, как правило, доводит до того, что дети могут вытащить "запретный плод” из помойки, поджечь "бычки" и попытаться закурить, отметила собеседник издания.
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