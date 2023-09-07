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Эндокринолог рассказала о "генетически запрограмированном" сахарном диабете

2:17
Общество

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог Анна Гончарова в беседе с Pravda.Ru рассказала о передаче сахарного диабета по наследству.

Эндокринолог рассказала о "генетически запрограмированном" сахарном диабете
Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Медик объяснила, что делать человеку, генетически предрасположенному к заболеванию сахарным диабетом.

"Ему нужно сдать анализ крови на инсулин, С-пептид и антитела к бета-клеткам, антитела к инсулину и антитела к ГАД (GAD), это транспортеры-переносчики глюкозы. Если антитела отрицательные, если уровень инсулина не по нижней границе нормы и С-пептид не по нижней границе нормы, то в ближайшие несколько лет диабет ему не грозит", — дала рекомендации врач.

Гончарова отметила, что если заболевание генетически запрограммировано, то избежать его довольно сложно.

"Но, в любом случае, помогает меню, богатое белками и некрахмалистыми овощами с ограничением углеводов до 3-4 углеводных единиц в день и ограничением жиров. Помогают дозированные физические нагрузки — монотонные, кардионагрузки, ходьба до 10 тысяч шагов в день, плавание непрерывно около часа в среднем темпе в бассейне любым стилем и другие кардионагрузки длительностью больше часа", — объяснила эндокринолог.

Медик подчеркнула, что заболевание возникает тогда, когда совпадает несколько факторов — генетический фактор, социальные условия и личные условия, то есть всегда идёт сочетание нескольких компонентов.

"Мы знаем случаи, когда есть генетическая предрасположенность, а человек абсолютно здоров. Мы знаем, что есть случаи заболевания диабетом в семьях, в которых нет и не прослеживается генетической предрасположенности. Поскольку диабет — это многофакторное заболевание, то, как правило, должно совпасть несколько условий или одно условие, например, тяжёлое вирусное заболевание, поражающее поджелудочную железу и другие органы желудочно-кишечного тракта, которые вызывают, соответственно, сахарный диабет", — рассказал Гончарова.

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Передаётся ли сахарный диабет 2 типа по наследству?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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