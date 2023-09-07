Собчак возмутила новость о расследовании покушения на неё: Меня можно убивать?

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Ксения Собчак отреагировала на новость о расследовании покушения на неё и на Маргариту Симоньян.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

Журналитска прокомментировала новость о том, что СК предъявил обвинение двум подозреваемым в организации покушения.

В новости говорится о намерении неонацистов убить Маргариту Симоньян и ничего не говорится о том, что второй жертвой преступления едва не стала Ксения Собчак.

"То есть меня можно убивать, не жалко, или это как понять? Фамилию Собчак туда просто забыли вписать?" — высказала своё возмущение журналистка.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала новость о деятельности сына Дмитрия Медведева.

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