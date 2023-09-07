Киберэксперт: мошенники начали красть пароли и логины россиян по упрощённой схеме

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Роман Деденок рассказал, что интернет-мошенники начали применять новую упрощённую схему для кражи у россиян паролей и логинов.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Специалист рассказа, что сейчас некоторым россиянам приходят электронные письма, в которых потенциальной жертве предлагается верифицировать свою учетную запись электронной почты. Мошенники в таком случае просят прислать нужные им личные данные — ФИО, пароль и логин, — в ответном письме, без перехода по каким-либо ссылкам или скачивания подозрительных файлов.

Если адресат этого не сделает, мошенники угрожают удалить "неактивный аккаунт" в течение 2 суток, пишет Газета.Ru.

"Авторы рассылки сообщают, что обновляют базу на 2023 год и удаляют все неиспользуемые учетные записи. Они настоятельно рекомендуют подтвердить электронную почту и обновить данные — так они якобы будут знать, что аккаунт активен, и не будут его удалять", — рассказал Деденок.

Аферисты стараются, чтобы такие рассылки выглядели как технические письма со всеми соответствующими атрибутами. Такие письма рассылаются только на русском языке, отметил эксперт.

Деденок посоветовал ни с кем не делиться своими персональными данными, особенно логинами и паролями, и не реагировать на угрозы и подозрительные требования.

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