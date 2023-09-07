Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Роман Деденок рассказал, что интернет-мошенники начали применять новую упрощённую схему для кражи у россиян паролей и логинов.
Специалист рассказа, что сейчас некоторым россиянам приходят электронные письма, в которых потенциальной жертве предлагается верифицировать свою учетную запись электронной почты. Мошенники в таком случае просят прислать нужные им личные данные — ФИО, пароль и логин, — в ответном письме, без перехода по каким-либо ссылкам или скачивания подозрительных файлов.
Если адресат этого не сделает, мошенники угрожают удалить "неактивный аккаунт" в течение 2 суток, пишет Газета.Ru.
"Авторы рассылки сообщают, что обновляют базу на 2023 год и удаляют все неиспользуемые учетные записи. Они настоятельно рекомендуют подтвердить электронную почту и обновить данные — так они якобы будут знать, что аккаунт активен, и не будут его удалять", — рассказал Деденок.
Аферисты стараются, чтобы такие рассылки выглядели как технические письма со всеми соответствующими атрибутами. Такие письма рассылаются только на русском языке, отметил эксперт.
Деденок посоветовал ни с кем не делиться своими персональными данными, особенно логинами и паролями, и не реагировать на угрозы и подозрительные требования.
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