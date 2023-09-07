Мигранты на спецоперации: моменты, которые мало кто анализирует

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Отправка на СВО мигрантов может создать там диаспоры по этническим признакам. Помимо этого, они могут требовать для себя земли или преференций.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47368

Способны ли вообще мигранты оказать помощь в бою российскому солдату?

Массовая мобилизация мигрантов может нести негативные последствия, сказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Во-первых, в странах, откуда мигранты родом, существует статья за наёмничество, и такой солдат десять раз подумает, что ему за это будет. Поскольку там может быть реальная тюрьма за то, что он как наёмник участвовал в вооружённом конфликте, отметил политолог.

"А если мы говорим об экономически развитых регионах РФ, то мигранты давно сравнялись по уровню зарплат с коренным населением. Для них финансовые условия, которые предоставляет контракт СВО, не являются мотивирующими. Они не в разы выше их заработной платы здесь, в тылу", — цитирует "Царьград" эксперта.

Вывод таков: должен быть дифференцированный подход. Должна проводиться воспитательная работа, и тем, кто готов и искренне хочет помочь ВС РФ, кто желает претендовать на гражданство, таких высокомотивированных людей, конечно, необходимо использовать, подытожил Скориков.

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