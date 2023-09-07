Отправка на СВО мигрантов может создать там диаспоры по этническим признакам. Помимо этого, они могут требовать для себя земли или преференций.
Способны ли вообще мигранты оказать помощь в бою российскому солдату?
Массовая мобилизация мигрантов может нести негативные последствия, сказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.
Во-первых, в странах, откуда мигранты родом, существует статья за наёмничество, и такой солдат десять раз подумает, что ему за это будет. Поскольку там может быть реальная тюрьма за то, что он как наёмник участвовал в вооружённом конфликте, отметил политолог.
"А если мы говорим об экономически развитых регионах РФ, то мигранты давно сравнялись по уровню зарплат с коренным населением. Для них финансовые условия, которые предоставляет контракт СВО, не являются мотивирующими. Они не в разы выше их заработной платы здесь, в тылу", — цитирует "Царьград" эксперта.
Вывод таков: должен быть дифференцированный подход. Должна проводиться воспитательная работа, и тем, кто готов и искренне хочет помочь ВС РФ, кто желает претендовать на гражданство, таких высокомотивированных людей, конечно, необходимо использовать, подытожил Скориков.
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