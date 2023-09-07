Известно, на сколько подорожали машины после индексации утильсбора

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 августа в России произошло повышение ставок утилизационного сбора, и в результате индексации цены на импортированные автомобили выросли на 1,7%, а на автомобили, собранные в России, но являющиеся иностранными марками, увеличились на 1,5%. Об этом сообщил Росстат.

Фото: openverse.org

Напомним, что ставки на малолитражные автомобили до 3 лет с бензиновыми двигателями увеличились в 1,7 раза, перейдя с 48,2 тысяч рублей до 81,2 тысяч рублей, сообщает "За рулем". А ставки на автомобили с дизельными двигателями объемом 1-2 литра выросли с 178,4 тысяч рублей до 300,6 тысяч рублей.

Стоит отметить, что с конца июля по 28 августа цены на импортированные автомобили росли быстрее, чем на автомобили, собранные в России, соответственно на 1,22% и 0,67%. С 28 августа по 4 сентября цены на импортированные автомобили выросли на 0,25%, а на отечественные автомобили — на 1,04%.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что не ожидает существенного повышения цен из-за корректировки ставок утилизационного сбора. Он также утверждал, что снижения цен не предвидится и что цены будут расти на уровне общей инфляции. Интересно, что ранее дилеры оценили ситуацию иначе, заявляя, что повышение утилизационного сбора привело к росту цен на некоторые модели до 20%.

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