Находке присвоено звание "Город трудовой доблести" за добычу и переработку рыбы во времена Великой Отечественной Войны

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент России Владимир Путин удостоил город Находка звания "Город трудовой доблести" в признание его вклада в добычу и переработку рыбы во время Великой Отечественной Войны.

Фото: openverse

Эта инициатива была выдвинута местными депутатами и главой города, которые обратились к Президенту с просьбой отметить подвиги и заслуги тружеников тех тяжелых времен. Об этом сообщает vostokmedia.com.

В департаменте внутренней политики Приморского края отметили: "Имеются подтвержденные документально факты трудового героизма жителей и коллективов Находки в период с 1941 по 1945 год…".

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1943 года, работников рыбной промышленности рыбокомбината "Тафуин" награждали орденами и медалями за их вклад. Также наградами удостаивались и другие специалисты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Город Находка, апрель 2023 часть 1