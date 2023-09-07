Находке присвоено звание "Город трудовой доблести" за добычу и переработку рыбы во времена Великой Отечественной Войны

Президент России Владимир Путин удостоил город Находка звания "Город трудовой доблести" в признание его вклада в добычу и переработку рыбы во время Великой Отечественной Войны.
Эта инициатива была выдвинута местными депутатами и главой города, которые обратились к Президенту с просьбой отметить подвиги и заслуги тружеников тех тяжелых времен. Об этом сообщает vostokmedia.com.
В департаменте внутренней политики Приморского края отметили: "Имеются подтвержденные документально факты трудового героизма жителей и коллективов Находки в период с 1941 по 1945 год…".
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1943 года, работников рыбной промышленности рыбокомбината "Тафуин" награждали орденами и медалями за их вклад. Также наградами удостаивались и другие специалисты.
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