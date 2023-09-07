Голый мужчина годами устраивает возле челябинского общежития стриптиз

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

В городе Челябинске неизвестный мужчина уже на протяжении нескольких лет устраивает голые танцы под окнами студенческого общежития Южно-Уральского технического колледжа. Согласно свидетельствам очевидцев, в этом сентябре он продолжает свои "выступления" ежедневно, привлекая внимание в социальных сетях.

Фото: openverse

Мужчина, видимо, в возрасте 20-25 лет, выбирается под окна ночью, снимает одежду и исполняет разнообразные танцевальные номера. Для того чтобы наверняка никто не упустил его выступление, он освещает себя фонариком.

Старшекурсники учебного заведения сообщают, что подобное шоу уже продолжается четвертый год, но в этом сентябре танцы стали происходить гораздо чаще. Эту информацию разместил kursdela.biz.

Челябинцы в комментариях к посту выражают удивление тому, как такой "танцор" мог ускользнуть от пойманья столько лет. Или, возможно, силовые структуры не считают это приоритетной задачей?

Некоторые жители города предполагают, что студенты, проживающие в общежитии, могли не обращаться в полицию по этому поводу, что позволило этому стриптизеру продолжать свои выступления безнаказанно.

Один из комментаторов в шутку добавил: "Похоже, это дополнительный бонус к стипендии".

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