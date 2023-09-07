В поселке Самарской области объявили карантин из-за бешенства

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Самарской области, Дмитрий Азаров, подписал постановление о введении карантина в связи с случаями бешенства в поселке городского типа Суходол в Сергиевском районе. Согласно документу, определена территория личного подсобного хозяйства, являющегося эпизоотическим очагом бешенства у животных.

Фото: Openverse

Территория в радиусе 3 км от поселка объявлена неблагополучным пунктом по бешенству животных. Введены следующие меры: запрещен доступ посторонних лиц на эту территорию, запрещен ввоз восприимчивых к бешенству животных в поселок, а также запрещено лечение больных восприимчивых животных и охота на них, перемещение или перегруппировка таких животных.

Кроме того, на территории неблагополучного пункта запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, на которых собирают восприимчивых к бешенству животных. Также введен запрет на отлов диких восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки.

Карантин может быть снят после проведения всех необходимых карантинных мероприятий и уничтожения последнего зараженного или подозреваемого в заражении животного. Бешенство — опасное заболевание, которое поражает центральную нервную систему человека и животных и может привести к летальному исходу. Оно передается через укусы больных животных через слюну.

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